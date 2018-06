Blumberg Feuerwerk lebhafter und besinnlicher Songs

Blumberg-Kommingen. (gs) Gespannte Erwartung herrschte am Samstagabend in der vollen alt-katholischen Johanneskirche in Kommingen. Kaum war das lebhafte Stimmengewirr der Gäste abgeebbt, klangen reine Frauenstimmen von der Empore. Die Zoffvoices aus Konstanz begrüßten ihr Publikum gesanglich von oben.

Unter Leitung ihres agilen Dirigenten Dirk Werner zündete der Frauenchor ein Feuerwerk lebhafter und besinnlicher Songs aus Pop und Jazz. Die meisten Chorsätze hatte Werner, der auch am Elektroklavier begleitete, selbst arrangiert. Die Frauen begeisterten bereits voriges Jahr die Zuhörer in der Komminger Kirche. Sie punkteten auch diesmal getreu ihrem Wahlspruch "stimmhaft weiblich" mit solistischen Glanzleistungen.

Der Song "World in my eyes" erklang ausgesprochen rhythmisch betont. Mit den folgenden Liedern wie "Hedonism", "Helpless hoping" oder "Don’t give up" sangen sich die über 20 Frauen immer mehr in Begeisterung. Richtig rockig kam "Come as you are" herüber. Auch einen Deutschen Text servierte der muntere Chor. In dem Titel "Lasse redn" geht es um das teilweise üble Geschwätz der Nachbarschaft. Geballte Frauenpower und wiegende Hüften begeisterten erneut das Publikum. Die singenden Damen waren auch schon mal von hinten oder der Seite zu bewundern. "Haus am See" schloss den ersten Programmteil in überzeugendem Vortrag ab.