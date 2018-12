Blumberg (blu). Das Feuerwehrhaus Blumberg hat jetzt den Glasfaseranschluss, das vermeldete Bernd Kühl am Freitag. Kommandant Stefan Band. Damit verfügt die Feuerwehr jetzt auch eine schnelle Internetverbindung. Vorher sei trotz der Nähe zur Vermittlungsstelle in der Vogtgasse nur eine Geschwindigkeit von 16 Mbit/s möglich gewesen. Durch die Anbindung an das Glasfasernetz haben wir eine Geschwindigkeit von 200 Mbit/s. Damit sei unter anderem auch der Datenaustausch mit der Rettungsleitstelle in Villingen-Schwenningen viel schneller.