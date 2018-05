Blumberg Festliche Prozession der Christen

Blumberg (bal). Sehr feierlich ging es an Fronleichnam bei den katholischen Christen in Blumberg zu. Nach der Eucharistiefeier in der Pfarrkirche Sankt Andreas mit Stadtpfarrer Karlheinz Brandl formierten sich die Gläubigen zur Fronleichnamsprozession. Angeführt wurde die Prozession von den Ministranten, gefolgt von der Stadtkapelle unter der Stabführung von Michael Jerg. Die Pfarrgemeinderatsmitglieder Eckehardt Faller, Andreas Merk, Clemens Berendt und Siegfried Tesch trugen den Himmel und führten den Geistlichen sowie die zahlreichen Gläubigen zum Pflegeheim, wo ein kleiner Altar aufgebaut wurde. Dort fand Pfarrer Brandl in seiner Andacht freundliche Worte für die Bewohner, betete mit ihnen und sprach den Segen Gottes aus.