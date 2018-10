Blumberg-Riedböhringen. Im Arche-Noah-Kindergarten in Riedböhringen war der Morgenkreis diesmal etwas ganz Besonderes: Erzieherin Sabine Föhrenbacher kann auf 25 Jahre Dienstjubiläum blicken.Die Leiterin Anette Schellhammer gratulierte ihr in Gedichtform und erwähnte dabei die vielen Ideen und das Gitarrenspiel von Sabine Föhrenbacher. Schellhammer bedankte sich und endete mit dem Satz: "Wir brauchen Dich." Für die warmherzige und gutmütige Jubilarin aus Riedböhringen ist und war Erzieherin der Traumberuf. Nach der Ausbildung in Gengenbach folgten zehn Jahre in Döggingen, bis zur Geburt ihrer Söhne. Seither ist sie in Riedböhringen tätig.