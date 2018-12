Blumberg Fernseh-Reportage inspiriert Angelika Dohlien

Am Mittwoch, 12. Dezember, geben ein Projektchor der Realschule Blumberg unter Anja Schuler und Lina Hipp sowie der Chor "Via Lumina" von Angelika Dohlien in der Blumberger Stadthalle ein Konzert: für Völkerverständigung. Titel: "Kinder der Welt".

Die Besucher werden Lieder hören wie das bekannte "Hallelujah", oder "Weiße Fahnen", ein Lied, das von einem Kind in einem Kriegsgebiet handelt, das ständig davon träumt, dass weiße Fahnen wehen und dass es Frieden gibt, schildert Angelika Dohlien. Das Lied "Schattenkinder" handelt von einem Kind in Aleppo, Angelika Dohlien schrieb es nach einer Fernseh-Reportage über Aleppo, bei der mitten in der zerbombten Stadt plötzlich ein Kind auftauchte und über die Trümmer lief.

Was sie dabei am meisten bewegte: "Keiner hat das Kind erwähnt." Der Kameramann habe die Kamera einfach weiter geschwenkt. Den Unterschied von Krieg und Frieden verdeutliche auch das Lied "Wunschzettel vom kleinen Charly": "Kinder, die in Frieden leben, haben Wünsche, Kinder, die in Kriegsgebieten leben, haben nur einen Wunsch: Frieden," schildert Dohlien.