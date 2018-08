Blumberg Ferienbetreuung ausgebucht

Die Mädchen und Jungen im Grundschulalter werden ganztags mit Essen und Trinken versorgt. "Vor allem achten wir darauf, dass die Kinder viel Flüssigkeit zu sich nehmen", sagte Manuela Widmann, die von Eva Knöpfle, Anika Zeller, Marian Teubert und ihrem Sohn Timo unterstützt wird, und für die Leiterin der Ganztagsschule, Luisa Tersigni, das Kommando übernommen hat.

Die Straßenkreide wird selbst hergestellt

Der Ehrenamtliche Marian Teubert, der derzeit eine Ausbildung zum Erzieher durchläuft, zeichnet in vielen Fällen für das Beschäftigungsprogramm verantwortlich. So auch am Donnerstag, dem Sporttag voriger Woche. Dabei ging es in der Eichberg-Sporthalle hoch her. Über 20 Mädchen und Buben konnten sich an den verschiedensten Turngeräten so richtig austoben, was ihnen sichtlich Freude bereitete. Barren, Balken, Matten mussten in spielerischer Weise überwunden beziehungsweise "belegt" werden. Dabei waren Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt.

In den nächsten Tagen werden die Kinder angeleitet, Straßenkreide für die Straßenmalerei herzustellen. An anderen Tagen werden Obstspieße hergestellt, ein Wettrutschen eine Stadtralley und eine Cocktailparty sind geplant. Sollte es das Wetter nicht zulassen, die Aktivitäten ins Freie zu verlegen, werden die Kinder in den drei beweglichen Klassenzimmern neben der Eichbergschule beschäftigt, hieß es.

Manuela Widmann ist froh, dass ihr neben Eva Knöpfle und Marian Teubert auch Anika Zeller, die derzeit ihr freiwilliges soziales Jahr ableistet, und auch ihr Sohn Timo zur Seite stehen. Sie alle würden dafür sorgen, dass sie den anwesenden Kindern ein buntes und attraktives Ferienprogramm bieten könnten, machte Manuela Widmann deutlich. Ihr Fazit: Die Grund- und Tagesschulbetreuung habe sich bisher auch bei der Sommerferienbetreuung als segensreiche Einrichtung erwiesen.

Die im Herbst 2016 eingeführte Ferienbetreuung ist an 30 Tagen im Jahr, darunter die letzten drei Wochen der Sommerferien immer von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Teilnehmer erhalten auch Mittagessen. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Es gibt feste Anmeldefristen, die auf der Homepage der Stadt stehen: www.stadt-blumberg.de. (blu)