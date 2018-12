Blumberg Feier in der Kita St. Josef

Zahlreiche Eltern und ihre Kinder sind beim Adventssingen in der katholischen Kindertagesstätte (Kita) St. Josef dabei. Zusammen mit dem Team der Erzieherinnen der Einrichtung hat eine Kindergruppe einige Adventslieder, einige Gedichte und Geschichten einstudiert und führten ihr Können anlässlich einer kleinen Feierstunde vor. Mit dieser Feier verabschiedeten sich Kinder und Erzieherinnen in den Weihnachtsurlaub.

Kita-Leiterin Ulrika Lielek-Sauter eröffnete den Reigen mit einer freundlichen Ansage. Sie dankten ihren beiden Kolleginnen Stefanie Kreuz und Nicole Wipper für die Organisation der kleinen Adventsfeier im Vorfeld. Sechs Mitarbeiterinnen, darunter auch Sabine Scherer mit ihrer Gitarre, begleiteten die Kinder bei ihren Vorträgen. Die Besucher, die mit den entsprechenden Liedtexten versorgt wurden, sangen kräftig mit. Das kleine adventliche Programm am Ende des Jahres kam bei den Gästen gut an. Damit verabschiedeten sich sowohl Erzieherinnen als auch die Kinder an diesem letzten Tag in der Einrichtung. So hieß es schließlich "Auf Wiedersehen im neuen Jahr".

In der katholischen Einrichtung St. Andreas werden derzeit 87 Kinder betreut. Zehn weitere Kinder werden noch in diesem Jahr dazu stoßen, war von der Kita-Leiterin zu hören.