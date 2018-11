Blumberg Fanclub FC Baar-Power hat mehr als 200 Mitglieder

Als Fan schlägt sein Herz für den FC Bayern München. Im Alter von 13 Jahren war er zum ersten Mal im damaligen Olympiastadion: Die Bayern spielten im Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Das erste große Spiel seiner Mannschaft erlebte der Fan 1987 in Wien: Es war das Endspiel im Europapokal der Landesmeister, als der FC Bayern auf den FC Porto traf. Der einzige Schönheitsfehler: Porto gewann 2:1, durch das berühmte Hackentor des Algeriers Rabah Madjer.

Die Stimmung im Stadion begeistert ihn jedes Mal aufs Neue. Die Profifußballer live zu sehen sei einfach anders als ein Spiel am Bildschirm zu verfolgen. Um die Begeisterung mit anderen Fußballfreunden zu teilen, engagiert er sich seit 20 Jahren im Bayern-Fanclub FC Baar-Power Blumberg. Seit 17 Jahren übernimmt er Verantwortung als Vorsitzender des Fanclubs, der mittlerweile 220 Mitglieder hat. Die Busfahrt empfinde er stets als Erlebnis, ganz Besonders, weil der Fanclub zu jedem Spiel auch Fans der gegnerischen Mannschaft mitnehme. "Die dürfen auch singen", schildert Hartmann, es müsse sich nur im Rahmen bewegen. "Es ist ein Miteinander". Wie gut dies funktioniert zeige sich auch daran, dass im Bayern-Fanclub auch Fans anderer Mannschaft wie VfB Stuttgart, Borussia Dortmund, Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach Mitglied sind.

Das Heimspiel des FC Bayern am Samstag gegen Freiburg lockte besonders viele Fans. Mehr als 100 Fußballfreunde fuhren mit dem Bus nach München, in ihrer Brust schlug auch noch ein zweites Herz: "Insgeheim ist ja jeder von uns auch ein bisschen Freiburg-Fan", erklärt Andreas Hartmann: "Wir sind ja alle auch mit der Region verbunden." Das Interesse war so groß, dass der Fanclub noch Karten auf dem Zweitmarkt des FC Bayern München ordern musste.