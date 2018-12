Blumberg Familie von Stefan Band hofft auf Ruhe

Jonas und Felix haben sich an das Ehrenamt ihres Papas mittlerweile aber auch gewöhnt. Wenn am Kindergarten St. Josef in Blumberg, den sie besuchen, die Männer und Frauen zum Einsatz vorbeifahren, erklärten sie den anderen Kindern stolz: "Das ist unser Papa", berichtet die Mutter. Und das färbt ab. Während des Besuchs für den Bericht spielen die Söhne im Flur engagiert mit Feuerwehrautos und Blaulicht.

Für die Blumberger Wehr war 2018 ein intensives Jahr. 145 Einsätze hatten sie bis Freitag, 21. Dezember, zu bewältigen, neuer Rekord. Zum Vergleich: Voriges Jahr waren es insgesamt 118 Einsätze gewesen. Allein in den ersten drei Tagen dieses Jahres hatten sie wegen des Sturms und Hochwassers mehr als 30 Einsätze, schildert Stefan Band. Zum Glück waren keine größeren Einsätze darunter. Viele Notfalltüröffnungen viele Brandmeldeanlagen, die ohne Brand Laut gaben. In den letzten eineinhalb Wochen hatten die Kameraden verstärkt Einsätze. Darunter ein Gefahrguteinsatz in Villingen mit der Blumberger Dekontruppe, ein Kaminbrand in Riedböhringen, zwei Ölspuren, und eine nächtliche Hubschrauberlandung, bei der die Feuerwehr den Landplatz ausleuchten muss.

Die Söhne bekommen von den nächtlichen Einsätzen wenig mit, wenn überhaupt. Aber was tagsüber passiert, verfolgen sie genau, ganz besonders vor dem Weihnachtsfest mit dem Christbaum. Jonas strahlt: "Wir haben schon einen Baum gekauft!"

Stefan Band (36) stammt aus Blumberg. Seit 26 Jahren ist er bei der Feuerwehr. Damals habe man gerade eine Jugendfeuerwehr neu aufgebaut. Er hat alle Lehrgänge, die für eine Führungsposition nötig sind, absolviert.

Seit November 2015 ist er Kommandant der Blumberger Feuerwehr, davor war er schon einer von zwei Stellvertretern seines Vorgängers Reinhold Engesser. Bands Stellvertreter sind Peter Frey aus Achdorf und Norbert Rösch aus Kommingen. Stefan Band ist verheiratet und hat mit seiner Frau Claudia zwei Söhne.