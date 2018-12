Blumberg Familie Scheu ist voller Musiktalente

Jannis hat das Schlagzeug vom inzwischen verstorbenen Opa Heinz Maier geerbt. Es füllt fast sein ganzes Zimmer aus. Bei Konzerten des Musikvereins ist er, wie die ganze übrige Familie, eine wichtige Stütze. Weihnachten spielt bei dieser musikalischen Familie natürlich eine große Rolle. Hannes musiziert mit anderen Bläsern am heutigen Heiligen Abend in der Alt-Katholischen Johanneskirche in Kommingen. Zusammen mit Niklas spielt er beim "Bläserhuufe" des Musikvereins Ried­öschingen mit. Auch beim Treffen am ersten Weihnachtsfeiertag in Kommingen sind Familienmitglieder aktiv dabei. "Am Heiligen Abend wird bei uns natürlich auch musiziert", sagt Vater Martin. Er ist seit über 40 Jahren beim Musikverein Kommingen aktiv und war auch einige Jahre Beisitzer. Der Bruder Georg spielt ebenfalls in der Komminger Kapelle. Deren Vater Siegfried gehört zu den Gründungsmitgliedern des Musikvereins.