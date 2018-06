Blumberg Erste Erdbewegungen für Pflegeheim

Blumberg (hon). Eine äußerst unbefriedigende Situation, Betroffene mussten ihren letzten Lebensabschnitt in Geisingen oder Blumenfeld verbringen.

Seither hat sich einiges getan. Es gibt knapp 50 Pflegeplätze im Haus Eichberg und neun Pflegeplätze bei "Pflege mit Herz und Zeit" in Zollhaus. Außerdem unterhält die Sozialstation eine Tagespflege und auch die im Bau befindliche Seniorenresidenz an der Hauptstraße will Tagespflege anbieten. Um die für Blumberg prognostizierte Zahl an Pflegeplätzen von knapp über 120 zu decken, wurde die Ansiedlung einer weiteren großen Einrichtung notwendig. Das ist gelungen. Mit symbolischen Spatenstichen brachten gestern Vormittag Richard Wolfframm, Geschäftsführer und Eigentümer des Pflegeheim-Betreibers Servicehaus Sonnenhalde, Christian Gutmann, Geschäftsführer der Bauherren Seniorenresidenz Blumberg, und Bürgermeister Markus Keller das neue Pflegeheim auf den Weg. Dessen Name ist ebenso nüchtern wie zutreffend: Pflegeheim Blumberg.

Gutmann erinnerte in seinem Grußwort daran, dass im April 2016 die ersten Gespräche zwischen seiner Projektgesellschaft und der Stadtverwaltung stattgefunden hätten. Im Januar 2017 habe man dem Gemeinderat die ersten Grobpläne vorgestellt, die bei dem Gremium gut angekommen seien. Im Frühjahr diesen Jahres sei die Baugenehmigung ergangen und wenn alles so klappt, wie sich das der Investor vorstellt, dann soll das Pflegeheim-Gebäude im Sommer 2019 stehen und im September sollen die ersten Bewohner einziehen können. Die Baustelle werde unverzüglich eingerichtet. Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus habe reibungsfrei geklappt: "Es ging alles sehr zügig über die Bühne", so Gutmann.