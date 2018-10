Gut besucht war am Sonntag der Erntedank-Gottesdienst in der Riedöschinger Kirche St. Martin. Die Trachtengruppe hatte wieder einen farbenfrohen Altar mit Ährenkrone und den Gaben der Natur aufgebaut und zog in Tracht in die Kirche ein. Pfarrer Karlheinz Brandl dankte Gott für die reichhaltige Ernte in diesem Jahr, bevor er die Erntedankfrüchte segnete. Sarah Schey wurde feierlich aus dem Kreis der Ministranten verabschiedet (Foto), Mesmerin Agathe Wiegand erhielt für ihre zehnjährige Tätigkeit eine Urkunde der Erzdiözese Freiburg. Im Anschluss an die Messe traf sich die Gemeinde im Pfarrzentrum zu einem schlichten gemeinsamen Essen. Foto: Hahn