Blumberg Erich Kästner krönt den Abschluss

Im Lauf des zehnten Schuljahres sammelten und bearbeiteten die Schüler selbstständige Texte zum Thema "Flüchtlinge bei uns – Aufgabe und Chancen für alle Beteiligten". Eine Prüfungsaufgabe war, einen Text zu verfassen, der die Fluchtgründe beleuchtet, Probleme der Integration aufzeigt und Chancen der Migration für alle Beteiligten thematisiert. Der Roman "Meine Schwester Sara" war Grundlage des vierten Prüfungsthemas. Rassismus in Südafrika während der Apartheid und Antisemitismus in der eigenen Familie bearbeiteten die Zehntklässler in Form eines Tagebucheintrags. Die mündliche und die Kompetenzprüfungen sind Ende Juni.