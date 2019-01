Blumberg Equipment für Recording steht bereit

Ein wenig Übung braucht es schon, bis man sich in der Welt der Musikproduktion zurechtfindet. Doch Matthias Weiß kennt sich mit den Geräten aus und steht den interessierten Jugendlichen als Coach zur Verfügung, nachdem er bereits während einer früheren Tätigkeit in einem Jugendhaus in Freiburg ein Tonstudio eingerichtet hat.

Die offizielle Eröffnung des Musikstudios "TonSpur" fand nun im Jugendhaus Malibu statt. Neben Matthias Weiß waren auch die Gemeinderäte Hannes Jettkandt, Stefan Zürcher und Helmut Mirowsky (alle Freie Liste) sowie Werner Waimer (FDP) vor Ort, um sich ein Bild vom neuen Angebot im Blumberger Jugendhaus zu machen. Sie waren erstaunt, welche umfangreichen Möglichkeiten das neue Equipment bietet und wie wenig Platz dafür lediglich notwendig ist, als Matthias Weiß den Erstellungsprozess eigener Musik erläuterte.

Eine Vorführung anhand eines echten Songs bekamen sie allerdings nicht, die Jugendlichen fanden sich erst nach der offiziellen Eröffnung im Malibu ein und beschnupperten das neue Angebot in einem separaten Raum im Obergeschoss.

Matthias Weiß ist überzeugt, dass das Tonstudio von den Jugendhausbesuchern angenommen wird, da einige von ihnen bereits erste eigene Songs geschrieben hätten. Seine Idee ist es, jungen Nachwuchsproduzenten eine Plattform für die Veröffentlichung zu bieten und im Sommer ein Konzert zu veranstalten, bei dem die Jugendlichen ihre Lieder präsentieren können.

"TonSpur" im Malibu hat mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Es bietet einen digitalen Audio-Arbeitsplatz zum Einspielen und Mischen von Beats und Melodien, die Möglichkeit für Live-Aufnahmen von Gesang und Instrumenten sowie einen PC mit semiprofessioneller Bearbeitungs-Software. Matthias Weiß steht allen Interessenten als Coach mit Rat und Tat zur Seite und wird den Jugendlichen einen Studio-Führerschein zum Bedienen anbieten.