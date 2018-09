Blumberg Entenschwimmen sehr gefragt

Die schnellsten Enten verhalfen ihren Besitzern zu Preisen wie einem Reisegutschein im Wert von 300 Euro, einem Grill oder einem Ster Feuerholz als dritter Preis. Außerdem gibt es nahezu 40 weitere Preise für die Erfolgreichsten unter den ins Rennengeschickten 1250 Enten. Dazu gehören Geschenkkörbe, Nahrhaftes auf Holztellern, Bio-Waren und Verzehrgutscheine.

Viele Preise wurden von Geschäftsleuten und Unternehmen gesponsert. Die Plastikente von Luisa Mess aus Aselfingen war die erste, die ihr Ziel erreichte. Dafür gab es den Reisegutschein. Auf dem zweiten Platz landete Max Mäder aus Mundelfingen, er erhielt einen Grill. Clemens Müller aus Aselfingen hatte die drittschnellste Ente und bekam dafür ein Ster Feuerholz. Auch die Platzierten freuten sich über ihre Preise, die Johanna Kaiser ihnen aushändigte. Dann wurde gefeiert. Die Bänke waren bis auf den letzten Platz belegt. Bei Kaffee und Kuchen, Bier und Grillwurst sorgte Alleinunterhalter Markus Müller für gute Stimmung.

Das Entenschwimmen in der Wutach war eine Idee der Bläserjugend aus Achdorf, um gerade auch in der Sommerferienzeit mit einer Veranstaltung im Achdorfer Tal mit seinen vielen Touristen für gute Unterhaltung zu sorgen. Das Spektakel findet immer am letzten Sonntag in den Sommerferien statt. 1500 gelbe Plastikenten werden an der Brücke von Aselfingen nach Überachen in die Wutach gelassen, manch ein Entlein bleibt im Ufergestrüpp hängen und muss von dem Mitgliedern der Bläserjugend wieder befreit werden.