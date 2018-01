Blumberg Energieversorger zieht positive Bilanz

Nach langem Suchen konnte Fischinger zwei neue Techniker einstellen, doch er sucht weiterhin technische Mitarbeiter, weil das Aufgabengebiet allein schon von der Netzgröße erheblich größer geworden sei.

Die ESB habe die Netzgebiete der EV Baar von den Stadtwerken Bräunlingen und den Stadtwerken Hüfingen mit den Technikern übernommen, sowie die Netzgebiete der Energiedienst Holding AG ohne Techniker.

Neue Netzgebiete von der Energiedienst AG kamen sind die fünf Hüfinger Stadtteile Behla, Fürstenberg, Hausen vor Wald, Mundelfingen und Sumpfohren sowie die Bräunlinger Stadtteile Döggingen und Mistelbrunn.

Durch die Bautätigkeiten in Hüfingen und Bräunlingen investierte die ESB alleine rund 500 000 Euro in die Stromnetzerweiterung, vor allem für die Baugebiete "Auf Hohen" in Hüfingen und "Niederwiesen" in Bräunlingen. Und in den Häusern mussten 3000 Stromzähler ausgetauscht werden, auch hier habe sich das Aufgabengebiet durch die Stromunion erweitert, so Fischinger.

Im Bereich Erdgas wurden mehr als 100 000 Euro investiert unter anderem für die neue Übergabestation Hüfingen-Kopfacker in Hüfingen. In der Blumberger Kernstadt forderte ein Leck im Fernwärmenetz "Kehr ob der Kehr" die Techniker.

Weil eine Leitung undicht war, musste ständig neues Wasser zugespeist und erwärmt werden.

Im Strombereich "haben wir unsere Tarifkunden auf Ökostrom umgestellt, der durch Wasserkraft erzeugt wird, und zwar ohne die Preise zu erhöhen", berichtet der ESB-Geschäftsführer. Für 2018 sei die Inbetriebnahme von sechs Elektrotankstellen geplant, je zwei in Blumberg, Hüfingen und Bräunlingen. Die ersten drei Tankstellen seien schon montiert, in Blumberg neben dem Gebäude der ESB, und sollen im Februar in Betrieb gehen.

Die vielen Aufgaben sind nur mit den nötigen Fahrzeugen und dem erforderlichen Material zu bewältigen. "Wir platzen aus allen Nähten", bekundet Fischinger.

Ab Februar werden sie die ihnen gehörende Halle nebenan, in der früher die Werkstatt für die Weberei Lauffenmühle untergebracht war und bisher ein Getränkemarkt residierte, selbst nutzen, zunächst als Lager. Für die Kunden in Hüfingen und Bräunlingen bestehe Konstanz: "Der technische Bereichsleiter Bernhard Gail ist weiterhin für Hüfingen und Bräunlingen zuständig, er hat sein eigenes Büro.

Die Energieversorgung Südbaar GmbH & C0. KG liefert Strom an die Städte Blumberg mit allen Teilorten, Hüfingen mit allen Teilorten und Bräunlingen mit allen Teilorten sowie Gas an rund 1100 Kunden in den Städten Blumberg mit Riedböhringen, Hüfingen mit Behla, und den Bräunlinger Teilort Döggingen. Geschäftführer ist seit elf Jahren Thomas Fischinger, Gesellschafter sind die Städte Blumberg, Hüfingen und Bräunlingen mit je 20 Prozent sowie das Unternehmen Energiedienst Holding AG mit 40 Prozent.