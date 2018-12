Blumberg Eisvergnügen geht in nächste Runde

Bürgermeister Markus Keller ist von der Eisbahn aus zwei Gründen begeistert. Zum einen ist Sport ein wichtiger Part im Tourismusprofil der Eichbergstadt mit zahlreichen Rad- und Wanderwegen wie dem äußerst beliebten Schluchtensteig, zum anderen zielt die Eisbahn auch auf die Jugend. Schulen beispielsweise dürfen Blumberg on Ice kostenlos nutzen: Vormittags war die Eisbahn immer von Schulklassen aus Blumberg und der ganzen Region belegt.

Im vergangenen Winter, bei der vierten Auflage, zählte man fast 11 000 Besucher, so viel wie nie zuvor. Ein Rekord waren ebenso die 35 000 Euro von Sponsoren sowie weitere Sachspenden.

Die Eröffnung der Eisbahn ist am Freitag, 11. Januar, um 16.30 Uhr. Höhepunkt ist ein Eis-Schaulaufen des Konstanzer Roll- und Eissportclubs (REC). Die erste Eis-Disko ist am Samstag, 25. Januar, ab 17 Uhr mit DJ MaxMil. Die zweite Eisdisko ist am Samstag, 1. Februar: Ab 17 Uhr sorgt DJ Mike alias "Der DJ aus den Bergen" für die richtige Stimmung auf und neben der Eisbahn.

Die dritte Eisdisko ist am 2. Februar ab 17 Uhr mit den beiden DJs Sny und Pferdle, ab 18 Uhr beginnt an diesem Tag ein Mitternachtslaufen mit Schneebar, ein Angebot vor allem für Erwachsene. Der Ausklang ist am 8. Februar ab 15 Uhr mit einer Eisdisko, für Musik sorgen DJ Sny und DJ Pferdle.

Weitere Informationen: Stadtverwaltung Blumberg, Lena Hettich, Telefon 0 7702/5 11 06, E-Mail lena.hettich@stadt-blumberg.de.

"Blumberg on Ice" ist von Freitag, 11. Januar, bis Freitag, 8. Februar, täglich geöffnet, Montag bis Samstag 15 bis 20 Uhr, Sonntag 11.30 bis 19 Uhr. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt, Kinder von elf bis 16 Jahren bezahlen 1,50 Euro, alle anderen Besucher ab 17 Jahren bezahlen 2,50 Euro. Die Zehnerkarte für Kinder kostet zehn Euro. Die Dauerkarte kosten für Kinder 20 Euro und für Erwachsene 35 Euro. Zudem gibt es einen Schlittschuhverleih für zwei Euro und Robben aus Plastik zum Festhalten und Draufsitzen für Kinder. Eintrittskarten gibt es ab sofort in der Touristinfo Blumberg.