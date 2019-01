Blumberg Eisbahn-Aufbau läuft nach Plan

Blumberg. In dichtem Schneetreiben steht Joachim Schelb am Dienstagfrüh in Blumberg auf dem Eisbahngelände. Für den stellvertretenden Leiter des städtischen Bauhofs beginnt ein arbeitsreicher Tag. Doch der ruhige Bauhof-Mitarbeiter, der aus Achdorf stammt, ist sich seiner Sache sicher, und er sagt das auch. Ganz besonders, weil er sich auf erfahrene und engagierte Mitarbeiter verlassen könne die zugleich auch den Räumdienst zu erledigen hatten.