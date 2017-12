Blumberg Einmalige Ausnahme

Blumberg (blu). Das Regierungspräsidium Freiburg hat das Winterfahrverbot für eine einmalige Fahrt durch den Tunnel am Achdorfer Weg aufgehoben, teilt die Behörde am Freitagnachmittag mit. Hintergrund sei das Überführen einer historischen Diesellok aus dem Jahr 1939, die in einer Werkstatt aufgearbeitet wurde und nun in das Betriebswerk nach Blumberg-Fützen gebracht werden muss, da es in Blumberg-Zollhaus keine Unterstellmöglichkeit gebe und die Lok sonst Schaden nehme, heißt es in einer Pressemitteilung.