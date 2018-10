Blumberg Einkehrmöglichkeit mit Idylle-Garantie

Der 1826 in Karlsruhe geborene Dichter und Schriftsteller Viktor Joseph von Scheffel war von 1857 bis 1859 Bibliothekar beim Fürsten in Donaueschingen. Von dort wanderte er oft zu Fuß in das "liebliche Achdorfer Tal" und kehrte in der "Linde" ein, dort verliebte er sich in die damalige Wirtstochter Josefine Meister und widmete ihr als "Maria Gutta" auch ein paar Zeilen in einem Gedicht. Die Wirtstochter hat seine Liebe nicht erwidert. ein Jahr nach Scheffels Tod wurde die "Linde" ihm zu Ehren in "Scheffellinde" umbenannt.