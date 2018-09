Blumberg Einen "Borki" möchte jeder haben

Bei der dritten Station veranschaulichten die Mitarbeiter des Forstamtes – wie der Wald, besonders in trockenen Jahren wie diesem – vom Borkenkäfer bedroht ist. In einem Rollenspiel stellten die Kinder kranke und gesunde Bäume und Borkenkäfer nach und merkten gleich, dass das Ausbreiten des Käfers ganz schnell gehen kann.

Bei der vierten Station lernten die Kinder, wofür der Mensch den Wald braucht. Damit die Kinder noch sensibler für die Natur werden, durften sie als Barfußraupe blind durch verschiedene Bodenunterlagen wie Sand, Blätter, Gras, Holzhackschnitzel, Fichtenzapfen laufen.

Bei der fünften Station lernten die Kinder wie der Kreislauf des Waldes, das Gleichgewicht in der Natur und die Vernetzung der Tiere funktioniert. Veranschaulicht wurde das mit einem langen Strick, der die Kinder wie ein Spinnennetz verband.

Bei der letzten Station schließlich erhielten die Kinder die Aufgabe, Fichtenzapfen in Holzkisten zu werfen. Nach zwei Stunden Walderkundung fanden sich die Gruppen wieder an der Jeisshütte ein. Dort gab es das Angebot, einen Borkenkäfer zu basteln. Die Kinder waren anfangs skeptisch, wofür sie einen Borkenkäfer brauchen sollten. Als aber die ersten fertig gebastelt waren und diese dann auch noch summten, wenn man sie an der Schnur herumwirbelte, war klar, dass so einen "Borki" jeder wollte. Förster i. R. Gerhard Baschnagel hatte für das Grillfeuer gesorgt und so wurde der Walderlebnistag mit einem gemeinsamen Grillen stimmungsvoll beendet.

Der Walderlebnistag beim Blumberger Ferienprogramm ist ein Angebot der Blumberger Revierleiter mit ihren Teams sowie der Förster im Kreisforstamt, das seit mehr als 20 Jahren existiert.

Das Angbeot hielten die Forstleute auch aufrecht, als es in Blumberg zeitenweise kein Ferienprogramm gab. Gut vorbereitet, bringen die Fachleute den Kindern jedes Jahr andere Aspekte des Lebensraums Wald näher und vertiefen die Informationen durch einen Parcours mit mehreren Stationen, wo die Kinder ihr Wissen anwenden sowie noch dazu lernen können.

Der Walderlebnistag ist für Kinder aus ganz Blumberg und der Umgebung gedacht.