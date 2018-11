Blumberg (blu). Die Musikschule Blumberg und die Stadtkapelle Blumberg haben eine neue Dirigentin in ihren Reihen: Jule Schmidt aus Fützen, teilt Michael Jerg, Leiter der Musikschule und Dirigent der Stadtkapelle, am Dienstag mit. Jule Schmidt, Schülerin der Musikschule Blumberg und Mitglied der Stadtkapelle, hat an einem anspruchsvollen und einjährigen Dirigentenlehrgang an der Bundesakademie in Staufen teilgenommen. Eine erweiterte musikalische Ausbildung wurde ihr in sechs einwöchigen Unterrichtsphasen zuteil. Die Musikschule und Stadtkapelle sind stolz darauf, eine weitere Dirigentin in ihren Reihen zu wissen.