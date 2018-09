Blumberg Eine Landschaft, wie aus dem Bilderbuch

Ohne Steigungen ging es dann nach Randen, wo im Gasthaus Hohen Randen eingekehrt wurde. So gestärkt, führte der Weg durch das Wolfental hinunter nach Zollhaus zum Bahnhof zurück.

Durch das Zollhausried

Unterwegs brachte Wanderführerin Monika Recktenwald der Gruppe immer wieder die Landschaft und ihre Geschichte näher. So erzählte sie zum Beispiel über die Entstehung des Zollhausrieds, wie lange es bewirtschaftet wurde, oder über den Merkelweiher am Wegrand mit seinem Fischreichtum. Und natürlich über das 836 Meter hoch gelegene Naturdenkmal Blauen Stein, eine Basaltformation, entstanden in der Zeit des Hegau-Vulkanismus.

Dabei erwähnte Recktenwald auch, dass es bei Riedöschingen einen Roten Stein gibt, einen Travertin, und, ebenfalls nicht weit entfernt vom Blauen Stein, den Schwarzen Stein, als nördlichster Punkt der Schweiz, an dem in früheren Zeiten Gerichtsurteile vollstreckt wurden.

Geschichtsunterricht pur erhielt die Gruppe im Steppach von Bertold Fries, dessen Elternhaus, eine frühere Mühle, heute noch steht. Fries bewirtschaftet einen Garten mit Streuobstwiesen um den früheren Schweinestall.

Das Grundstück und das Gebäude seien das ältesten urkundlich erwähnten Anwesen im Raum Blumberg, sagte Fries, der Schweinestall sei eines der ersten festgemauerten Gebäude, die Quelle, die wie das Grundstück heute dem Fürsten in Donaueschingen gehöre, sei schon mehr als 1000 Jahre alt. Dabei handle es sich um einen ehemaligen Lehenshof mit 55 Hektar. Der heutige Steppacher Hof mit der Straußenfarm sei erst Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut worden.

Es war ein Nachmittag zum Ausspannen und Abschalten, schnell verging die Zeit.

Und schon jetzt freuen sich viele auf die sechste gemeinsame Wanderung im kommenden Jahr, wieder am letzten Mittwoch in den Sommerferien. Der Dank aller galt Monika Recktenwald und ihrem Bruder Lothar für die schöne Tour und die gute Führung.