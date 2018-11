Blumberg. Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, in das Jungendhaus Malibu eingedrungen. Die Einbrecher stemmten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in das Gebäude. Die Einbrecher durchstöberten das gesamte Haus und entwendeten den gesamten Inhalt eines Kühlschrankes. Vermutlich aus Übermut schlugen die Einbrecher noch mehrere Löcher in die mit Gipskartonplatten verkleideten Leichtbauwände. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blumberg unter Telefon 07702/4/10/66 entgegen.