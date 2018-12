Blumberg Einbrecher schlagen gleich zweimal zu

Vermutlich zwischen dem späten Samstagnachmittag bis abends gegen 21.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam in ein Wohnhaus in der Straße "Steigäcker" und in ein dahinter gelegenes Haus in der Straße "Am Eichberg" ein. In beiden Fällen schlugen die Unbekanten Fenster ein, um in die Häuser zu gelangen.

In der Folge wurden sämtliche Räume und am Anwesen Steigäcker auch eine Garage nach Wertgegenständen abgesucht. Nach ersten Ermittlungen blieben die Einbrecher erfolglos und verließen die Häuser wieder, ohne Beute gemacht zu haben. In beiden Fällen entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1000 Euro.

Die Polizei Donaueschingen hat Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die am späten Samstagnachmittag bis in die Abendstunden verdächtige Wahrnehmungen in den Straßen "Steigäcker" und "Am Eichberg" gemacht oder dort fremde Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Blumberg (Telefon: 07702/41066) oder auch mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Telefon: 0771/83783-0) in Verbindung zu setzen.