Blumberg Einbrecher haben nachts Durst

Blumberg. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Einbrecher zugeschlagen. In der Handwerkerstraße versuchten die Täter mit einem Brechwerkzeug die Eingangstür einer Bar aufzustemmen. Die massive Eingangstür hielt den Aufbruchsversuchen stand, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Es entstand allerdings ein Sachschaden von rund 1500 Euro. In der gleichen Nacht drangen vermutlich die gleichen Täter in einen Kebab-Laden in der