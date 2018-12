Blumberg Ein Plus für die Dorfgemeinschaft

Die Verantwortlichen haben gut gewirtschaftet, wusste Kassenprüferin Simone Sutter nach Bekanntgabe der Kassenlage durch Kassiererin Kornelia Bader zu berichten. Ein Zugewinn von einigen Euro weist die Kassenlage auf. Schriftführerin Maria Hauptvogel hielt einen Rückblick auf das Vereinsjahr. Derzeit habe die Frauengemeinschaft 49 Mitglieder. Davon waren über 30 Frauen der Einladung zur Mitgliederversammlung und anschließenden Adventsfeier gefolgt. Der Bericht der Schriftführerin beinhaltet auch die Sorge über fehlenden Mitgliedernachwuchs bei der KFD.

Maria Hauptvogel hob die Unterstützung der KFD-Aktion "Hilfe für Kinder im Libanon" durch die Riedöschinger Gruppe hervor. Agathe Wiegand informierte über die Aktivitäten 2019 auf örtlicher Ebene. Es beginnt mit der Wieberfastnacht. Am 1. März findet der Weltgebetstag der Frauen statt. Pfarrfamiliennachmittag, Maiandacht auf den Schabelhöfen und an der Mariengrotte, einige Frauenfrühstücke, ein Halbtagsausflug und einige Seminare stehen in der Planung.

Die Vorsitzende machte mit den Aktionsideen "Demokratie leben" bekannt. Diese Aktionen beinhalten auch die Themen 100 Jahre Frauenwahlrecht und 70 Jahre Grundgesetz der BRD. Das Jahresprogramm wird den Mitglieder noch zugesandt.