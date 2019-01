Blumberg Ein Mottokonzert mit Modenschau

An diesen Bericht anknüpfen konnte dann Schriftführerin Liana Greitmann. Mit vielen Auftritten in der Umgebung, einem Familientag auf der Eisbahn und einem dreitätigen Teamevent bei "Jack Rattle" im Donautal wurden nur ein paar genannt. Michael Jerg als Dirigent appellierte einmal mehr an die verbindliche Konzertfähigkeit der Kapelle, die ein paar Austritte in 2018 immer schwieriger werden lässt. Ein großes Lob ging auch an die vielen Mütter, die nach einer "Elternzeit" immer wieder aktiv zum Verein dazu stoßen. Bürgermeister Keller staunte nicht schlecht über die Vielfältigkeit der Auftritte und erwähnte einmal mehr, dass er die Stadtkapelle als positiven Imagebotschafter der Stadt Blumberg sieht.

Als Ausblick stehen bei der Kapelle wieder viele Anfragen auf der Liste, so viele, dass auch welche abgesagt werden mussten. Als Novum in der Reihe der Konzerte wird es am 13. April ein Mottokonzert geben mit dem Titel "Ladies Night... Männer erlaubt". Neben musikalischen Leckerbissen wird es eine Modenschau geben.