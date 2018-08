Blumberg Ein Meilenstein für das schnelle Netz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Glasfaser-Netz des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar wird als erstes kommunales Netz sowohl eine Verbindung zum Internet-Hauptknotenpunkt Frankfurt als auch nach Zürich erhalten. Durch die Anbindung an die Schweiz ist das kommunale Glasfasernetz noch besser geschützt. Diesen Service gegen Internetausfälle könne momentan kein anderer Landkreis bieten, hob Landrat Sven Hinterseh hervor. Über Basel und Zürich ist die Verbindung jetzt auch nach Frankfurt möglich. Aber wenn es in Zürich oder Frankfurt einen Netzausfall geben sollte, ist eine Alternative vorhanden.

Noch auf dem Gelände des Kantons Schaffhausen, einen Schritt entfernt von deutschem Gebiet, war das Rednerpult für Politprominenz aus Deutschland und der Schweiz aufgebaut. Dies nur ein paar Zentimeter entfernt von einem demonstrativ geöffneten tiefen Graben, in welchem das Backbone des Schwarzwald-Baar-Kreises in Verbindung mit Schweizer Kabeln zu sehen war.

"Der Kasten ist aus Plastik", erklärte Zweckverbands-Geschäftsführer Jochen Cabanis die Konstruktion. Auf Schweizer Seite wurden einige Anstrengungen für den Anschluss bewältigt, zum Beispiel eine Panzersperre mit einer Spezialfirma durchbrochen, wie ein Vertreter des Schweizer Netzbetreibers "sasag Kabelkommunikation" erklärte. Staunend bewunderten Landrat Sven Hinterseh, Jürgen Roth, sein Stellvertreter im Zweckverband Breitband und andere Politiker die geöffnete Grube, erfuhren, dass sich 96 Fasern im roten Kabel befinden und das Schweizer Kabel in Rot und Orange gehalten ist. "Wo ist die Grenze?", wollte Hinterseh wissen. Diese befindet sich, so war zu erfahren, direkt dort, wo der Schacht ist. Vier Millisekunden dauert es laut Alexander Knobel von der Betreiberfirma Stiegeler bis zum Knotenpunkt Frankfurt. Die zusätzliche Anbindung an Zürich kostet Geld, das in Form einer jährlichen Miete bezahlt wird, wie viel, wurde allerdings nicht gesagt. Andere Landkreise wie Konstanz und der Kreis Waldshut erwägen ebenfalls einen Anschluss an den Knotenpunkt .