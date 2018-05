Blumberg Ein Leben für die Familie und die Vereine

Aber es war nicht nur die Berufstätigkeit, die das Leben von Gottfried Fleisch prägte. So ist er seit 1970 dem Blumberger Tischtennis-Club verbunden, war zehn Jahre Chronist des Vereins, dann sechs Jahre Vorsitzender und zwei Jahre Stellvertreter. Hier im Verein fand er sein sportliches Zuhause und holte mit der Herrenmannschaft so manchen Titel nach Blumberg. Aber auch der große Ball hat ihn fasziniert. Und so spielte er aktiv beim TuS Blumberg mit, war Spielertrainer beim SV Epfenhofen und Trainer vom SV Fützen. Übungsleiterscheine und die B-Lizenz für Fußball machten dieses weitere sportliche Engagement in den Fußballvereinen möglich.