Blumberg Ein langer Weg zum Stadtfest-Start

Wie werden die Aufgaben innerhalb des Organisationskomitees verteilt?

Gemeinsam sammelt das Organisations-Team um Jörg Ludwig, Corinna Ehlert, Philippe Charton, Helmut Fritz, Tobias Schleicher, Michael Mink und mir Ideen, um das Straßenfest für die Besucher attraktiv zu gestalten. Zum Beispiel werden in diesem Jahr zwei Guggenmusiken auftreten, zum zweiten Mal wird der Kofferflohmarkt veranstaltet, das Sportmobil mit Bubble Soccer befindet sich wieder auf der Wiese bei der Kindertagesstätte "Stadtzwerge" und abends wird Roland Sauter auf der Bühne für gute Unterhaltung sorgen. Speziell Philippe Charton ist für das Erstellen des Standplans zuständig und Helmut Fritz übernimmt mit Corinna Ehlert das Einzeichnen der Standplätze. Ich bin für die organisatorischen Dinge zuständig. Obwohl am Straßenfest die Mitglieder des Organisations-Teams auch noch in ihren eigenen Vereinen engagiert sind, sind sie auch Ansprechpartner vor Ort und kümmern sich um die Anliegen der Vereine.

Wie haben Sie die Entwicklung des Straßenfestes bisher erlebt?

Das Blumberger Straßenfest hat bereits eine Kontinuität, die Struktur steht, die meisten Vereine sind schon seit vielen Jahren dabei und auch das Organisations-Team ist gut eingespielt. Es ist schön zu sehen, wenn Vereine, die bisher noch nicht teilgenommen haben, sich entschließen, das Straßenfest mitzugestalten.

Gab es ein Fest oder einen Moment, die Sie besonders gefreut haben?

Ich habe mich auf das erste Straßenfest, das ich mit dem Organisations-Team organisiert habe, besonders gefreut. Es ist immer schön zu sehen, wie nach einer langen Planung die Umsetzung erfolgt und dann ein gelungenes Fest gefeiert werden kann.

Gab es etwas, das Sie geärgert hat?

Nein.

Was ist für Sie das Charakteristische beim Straßenfest?

Das Straßenfest ist ein Treffpunkt für Groß und Klein. Die kulinarischen Köstlichkeiten der Blumberger Vereine stehen natürlich im Mittelpunkt.

Was wünschen Sie dem Straßenfest für seine weitere Zukunft?

Dass das Straßenfest weiterhin fester Bestandteil im Blumberger Veranstaltungskalender ist und die Gäste aus Blumberg und der Umgebung das Fest gerne besuchen. ■Die Fragen stellte Bernhard Lutz

■Nadine Götz arbeitet seit September 2009 bei der Stadt Blumberg in der Touristinformation, die sie seit Herbst 2011 leitet. Sie ist Mitglied im Organisationskomitee des Straßenfestes, bei ihr laufen die Anmeldungen auf, sie ist Ansprechpartnerin für die Vereine und zuständig für die Genehmigungen, die Straßensperrungen, die Gema-Anmeldung und die Organisation der Infrastruktur wie Toiletten und Müllcontainer.

Weitere Informationen: Telefon 07702/51200