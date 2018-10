Blumberg Ein "Krokofil" weckt das Lesefieber

In jeder Schule las er eine Geschichte aus seinem Buch "Krokofils Tagebuch: Ein Jahr voller Geburtstage" vor. Diese handeln immer von verschiedenen Themen und spielen an unterschiedlichen Orten in Deutschland, haben aber eines gemein: Sie vermitteln dem Leser das Gefühl, dass jeder Tag ein ganz besonderer ist, so als habe man jeden Tag Geburtstag. Das Krokofil als Hauptdarsteller, der auch Traumländer genannt wird, weil er Träume wahr macht, vermittelt dabei den Bücherwürmern, wie wichtig das Lesen ist. Die Geschichte handelte von einer Flaschenpost, die nach einem waghalsigen Rettungsmanöver an den sturmumtosten Rügener Kreidefelsen am Strand gefunden wird, deren Inhalt die junge Aluna aber nicht entziffern kann. Erst mit der aufgefundenen Herzmuschel gelingt es ihr, die Botschaft zu lesen: "Glaube an deine Träume und halte an ihnen fest." Ganz zum Schluss unterlief dem Autor dann doch noch ein kleiner Versprecher und er nannte seinen Protagonisten versehentlich Krokodil statt "Krokofil", woraufhin die aufmerksamen Zuhörer sofort lautstark die versprochene Strafe in Form von zehn Liegestützen einforderten.