Blumberg "Ein großer Tag für Blumberg"

Blumberg/Neuhaus (blu). GB steht für das einstige Großherzogtum Baden und CS für Canton Schaffhausen. Zwei Kilometer südlich wurde am Mittwoch, auf der heutigen Landesgrenze, im Gewann "Im Schroffen" ein neuer Internet-Knotenpunkt in Betrieb genommen, über den Blumberg und alle 20 Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises nun eine Glasfaserverbindung in die Schweiz zum dortigen Hauptknotenpunkt Zürich haben.

Der digitale Brückenschlag verdeutliche, "dass wir Schlagbäume überwinden müssen", betonte Baden-Württembergs Innen- und Digitalminister Thomas Strobl. Schaffhausens Regierungspräsident Christian Amsler war die 180 Kilometer Kantonsgrenze im Jahr 2014 nach eigener Aussage in zwölf Etappen abgelaufen, die Grenze bestehe heute auf der Landkarte, aber nicht mehr in den Köpfen.

Der Schwarzwald-Baar-Kreis und sein Zweckverband Breitbandversorgung haben als erstes kommunales Netz einen Anschluss in die Schweiz. Die Anbindung an die beiden Hauptknotenpunkte Zürich und Frankfurt bedeute für alle Nutzer des Verbandsnetzes eine doppelte Absicherung gegen Ausfälle. Dies, sowie die erhöhte Leistungsfähigkeit komme vor allem auch den Unternehmen zugute, betonte Landrat Sven Hinterseh.