Blumberg Ein Freudentag für die Sozialstation

Blumberg. Der Vorsitzende der Sozialstation, Reinhold Engesser, sein Stellvertreter Hermann Schwarz, Schriftführer Willi Klement, die Beisitzer Pfarrer Karlheinz Brandl, Angelika Meister, Pfarrer Stefan Hesse und Geschäftsführer Markus Leichenauer hatten alle Blumberger zu dieser denkwürdigen Veranstaltung eingeladen. Sowohl der Vorsitzende Reinhold Engesser und Bürgermeisterstellvertreter Matthias Fischer, wie auch Stadtpfarrer Karlheinz Brandl bezeichneten die kirchliche Sozialstation als segensreiche Einrichtung. Die Redner wussten auch die Arbeit der Pflegekräfte zu würdigen.

"In diesen zurückliegenden 40 Jahren wurde viel Pionierarbeit von allen Verantwortlichen und ihren Helfern geleistet", machte Geschäftsführer Markus Leichenauer deutlich. In seinem Rückblick fand er viele anerkennende Wort für seine Pflegekräfte. Am 26. Mai 1977 wurde die soziale Einrichtung gegründet. Die offizielle Arbeit begann am 1. Januar 1978. In den Jahren bis heute gab es viele bauliche Veränderungen, aber auch Gründungen neuer Gruppen bis zur Eröffnung der Tagespflege im Eichbergstüble. Die verantwortliche Pflegekraft ist derzeit Kirstin Cebandt. Sieben Vorgängerinnen hatte sie seit Gründung. Die derzeitige hauswirtschaftliche Einsatzleiterin Monika Maton hatte bisher drei Vorgängerinnen.

An diesem Tag der offenen Tür konnten sich die Besucher Vorträge von Markus Leichenauer und Kirstin Cebandt über Themen informieren wie "Pflegebedürftigkeit – was nun?", "Was zahlt die Pflegekasse? oder "Pflegegeld und Leistungen". "Womit hilft mir die Schwester der Pflegestation?", war ein Thema der Pflegedienstleiterin. Bei Pflege zu Hause im Alter und bei Krankheit und wenn die Bewältigung der alltäglichen Verrichtungen schwieriger werde, sei die Sozialstation zur Stelle. Die Netzwerke der kirchlichen Sozialstation wurden vorgestellt. Die zehnminütigen Führungen durch die Räume der Sozialstation wurden von den Gästen gerne angenommen.