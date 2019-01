Blumberg Ein flotter Disco-Tanz auf dem Eis

Blumberg (blu). Die Eisbahn erfreut sich in ihrer fünften Auflage einer positiven Resonanz. "Die Schulzeiten am Vormittag sind ausgebucht", sagen Alexandra Bouillon und Lena Hettich vom Standortmarketing. "Jeden Morgen fegen die Kinder der Blumberger und Nachbarschulen über das Eis gemeinsam mit den Pädagogen." So auch gestern die dritten Klassen der Eichbergschule mit ihren Klassenlehrern. Über 60 Kinder tummelten sich auf der Eisfläche und wurden von Jasmin Pozar, eine der begleitenden Mütter, von einer sogenannten Futterkrippe aus mit Süßigkeiten versorgt. Auch einige Mütter und Väter sind jeden Tag dabei, ebenso Vereine und Gruppen wie Feuerwehr und Ministranten mieten gleich die ganze Eisbahn.