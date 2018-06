Blumberg Ein feuriger Abend mit Blick ins Tal

Blumberg-Hondingen (pat). Schon einige Zeit vor dem Entzünden des Feuers genossen die Gäste die herrliche Aussicht und den lauen Sommerabend. Musikalisch bot der Musikverein Hondingen unter Leitung von Wolfgang Weber einen abwechslungsreichen Rahmen. Die Kindertrachtengruppe unter der Leitung von Karin Schwenk, Beate und Selina Fetscher begeisterte die Besucher mit modernen Volkstänzen. Die Mitglieder der Landjugend hatten in den Tagen zuvor, teilweise bei kaltem und regnerischem Wetter, das große Feuer vorbereitet und auch für das leibliche Wohl der Gäste vorgesorgt. Bei der Begrüßung bedankte sich die Vorsitzende Selina Fetscher besonders bei Josef Bausch für den Transport der riesigen Holzmenge mit dem Lastwagen auf den Walliberg sowie bei Wilfried Baschnagel, der den Festplatz bereitstellte.

Bei Einbruch der Dunkelheit entzündeten Fackelträger das große Sonnwendfeuer. Weit sichtbar war die glühende, mit Holzstangen aufgesteckte und mit Reisig bestücke Feuerpyramide zu sehen

Während der große Holzstapel brannte, scharten sich die Besucher in großem Abstand um das Feuer. Die Sonnwendfeier auf dem Walliberg war somit wieder einmal ein Ort der Begegnung aller Generationen, ein Platz um gemeinsam den längsten Tag des Jahres zu feiern und eine Stelle, um sich zu vergnügen. Da immer taggenau am 21. Juni die Sonnwendfeier der Kreis-Landjugendgruppen terminiert ist, findet die Feier in Hondingen am Wochenende statt, um das Fest auch ausgiebig feiern zu können.