Blumberg Ein erlebnisreicher Tag

Die Jugendlichen besuchen durchweg die Blumberger Märkte, das sei ein Stück kulturelles Leben. Fabian und Eduard flanieren immer gern mit weiteren Freunden über den Krämermarkt. Das gemeinsame Erlebnis ist dabei maßgebend. Ob sie unbedingt Textilien kaufen würden, sei dahingestellt, hieß es auch bei Sebastian, Janis, Annica, Julika, Antonia und Selina. Die Mädchen und Jungen sind sich einig: Auf dem Krämermarkt werden zu viele Klamotten angeboten, hieß es auch bei Nadja, Jana, Marie und Joan. Conner, Niclas und ihre Kameraden haben sich mit einigen Händlern unterhalten und erfuhren, wie die Betreiber zu ihren Jobs gekommen sind, wie es ihnen auf den Märkten ergeht, und ob sie davon den Lebensunterhalt bestreiten können. In der Regel Ja. Ein Händler ist genügsam, er benötige nur sein Essen, seine Kleidung und seine Unterkunft. Ein anderer Händler betreibt seinen Stand als Nebenjob, weil ihm das Marktleben Spaß macht. Sonst fahre er Taxi. Die Konfirmanden sind sich einig: Der Krämermarkt dürfe in seinen Ausmaßen und mit seinen verschiedenartigen Angeboten in Blumberg nicht fehlen. Das wollen sie auch in Zukunft erleben, sagten die Mädchen und Jungen, die sich mit ihrer Pfarrerin über den Erlebnistag positiv äußerten.