Blumberg Ein erfülltes Leben vom Bauernbub zum Kardinal

Der Vorstand konnte Lothar Degen, Ortsvorsteher von 2004 bis 2014, zu einem Vortrag gewinnen. Fast 100 Zuhörer waren ins Museum gekommen, um das Leben des 1881 im Dorf geborenen Geistlichen zu würdigen. Der Referent verstand es, unter dem Titel "Vom Bauernbub zum Kardinal der Einheit", das Wirken des für die Kirche so bedeutenden Mannes lebendig werden zu lassen. Zu Beginn unterstrich er die vielfältige Persönlichkeit und das enorme Wissen des Jesuitenpaters Bea. In der Schule und im Studium sei er stets bei den Besten gewesen. In seinem langen Leben habe er niemals den Kontakt zu seinem Geburtsort und dem Fürstenhaus Donaueschingen abreißen lassen.

Zur Einstimmung zeigte Degen Impressionen von der Baar zu Lebzeiten Beas und heute. Der Kardinal habe einmal gesagt, die Riedböhringer seien gute Katholiken, ließen sich aber nicht herumkommandieren. Er sei ein sehr ordnungsliebender Mensch gewesen. Er war das einzige Kind seiner Eltern und wurde in dem kleinen Bauernhaus in Riedböhrigen, das heute als Museum dient, streng katholisch erzogen. 1918 wurde das Anwesen vom Jesuitenorden an Konrad Hauser, einem Großvater von Lothar Degen, verkauft. Da das Bea-Museum in der Grundschule untergebracht war und dort weg sollte, kaufte die Stadt Blumberg das Haus in der heutigen Kardinal-Bea-Straße und ließ es zum Museum umbauen. Am 25. Todestag Beas wurde es 1993 von dem Freiburger Erzbischof Oskar Saier eingeweiht. Die Festansprache hielt Kardinal Willebrands, Beas Nachfolger. Der Kurienkardinal war mit dem späteren Politiker und letztem Badischen Reichtagsabgeordneten Franz Xaver Honold, der auch in Riedböhringen geboren wurde, befreundet. Nach seiner schulischen Laufbahn trat Bea 1902 gegen den Willen seines Vaters den Jesuiten bei. Dieser Orden war wegen seiner wissenschaftlichen Forderungen in der Kirche umstritten. Immer wieder habe der junge Mann Zoff gehabt, weil er zu Hause nicht auf dem Feld helfen wollte, sagte Degen. Trotz einer damals diagnostizierten Schwindsucht mit baldiger Todeserwartung wurde Bea 87 Jahre alt.

Da ein Jesuit keine Kirchenämter ausüben durfte, wurde er erst 1959 von Papst Johannes XXIII zum Kardinal erhoben. Mit diesem Oberhaupt der katholischen Kirche, das gleichaltrig war, arbeitete der Kurienkardinal eng zusammen. Sein Einsatz für die Ökumene erweckte weltweit Aufmerksamkeit. Sein größtes Anliegen war die Aussöhnung mit anderen großen Kirchen. 1962 bereitete er das zweite Vatikanische Konzil mit vor. 1956 wurde der Beichtvater von Pius XI Ehrenbürger seines Heimatdorfes.