Blumberg Ein 40-Tonner kommt nicht weiter

Blumberg. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Doch ortskundige Autofahrer versuchen, auf Schleichwegen über kleine Kreisstraßen und Gemeindeverbindungswege ans Ziel zu kommen.

Leider sind es auch Lastzugfahrer, die mit ihren 40-Tonnern und mehr über die Kreisstraßen zwischen Hausen vor Wald, die Talgemeinden und über den Gampen nach Blumberg sowie über den sogenannten Wellblechweg nach Fützen ihren Weg suchen. Diese Kreisstraßen sind für Fahrzeuge aller Art mit einem Gesamtgewicht über sechs beziehungsweise siebeneinhalb Tonnen gesperrt. So kommt es inzwischen auf den schmalen, kurvenreichen Straßen beim Begegnungsverkehr zu brenzlichen Situationen.

Lastzugfahrer, die es ohne Schaden anzurichten, bis nach Achdorf schaffen, quälen sich den sogenannten Gampen nach Blumberg hoch und bringen sich und andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Im Achdorfer Tal versicherten mehrere Bewohner übereinstimmend, sie hätten alleine am Dienstagvormittag 20 Lastwagen vorbeikommen sehen. Das Vorbeifahren ist oftmals nur Millimeterarbeit. Am späten Freitagnachmittag ist ein Einwohner Achdorfs bei seiner Wanderung auf einen Lastzug im Bereich des Wellblechwegs gestoßen. Der ausländische Fahrer wollte über diese schmale und kurvenreiche Kreisstraße über Fützen auf die Bundesstraße 314 gelangen. Kurz vor der Eisenbahnüberführung ging es wegen der zu geringen Höhe der Überführung nicht weiter.