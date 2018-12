Blumberg Eichbergcup setzt erneut Maßstäbe

Die Internationalität mit Teams aus fünf Ländern zeigte sich auch in der Sporthalle, wo nach der Premiere im Vorjahr erneut die Nationalflaggen hingen und dem Turnier ein zusätzliches Flair bescherten. Allerdings muss erwähnt werden, dass die beiden Teams aus England, West Ham United, und der AZ Alkmaar aus den Niederlanden, wenig, beziehungsweise Alkmaar keine Hallenturniere haben. So verlor West Ham United alle seine Spiele und landete nach der Vorrunde in der Gruppe C abgeschlagen auf dem fünften Platz. Alkmaar erreichte mit zwei Siegen und einem Unentschieden in der Gruppe C Platz drei, und startete am Sonntag in der Zwischenrunde mit einem 1:0 gegen Hoffenheim, verlor dann aber 1:3 gegen Frankfurt und verpasste dadurch wegen des schlechteren Torverhältnisses als Hoffenheim, das gegen Frankfurt 1:2 verlor, das Viertelfinale.