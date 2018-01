Blumberg Eggäsli besuchen die Narrentage

Blumberg-Fützen (blu). Die Eggäsli-Zunft Fützen nimmt auch dieses Jahr wieder an zahlreichen Narrentreffen teil. Am Freitag, 19. Januar, und am Sonntag, 21. Januar, sind die Eggäsli in Tengen bei den Narrentagen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Am Samstag, 20. Januar, nehmen sie am Jubiläumsumzug der Wutach-Hexen in Blumberg teil. Zu den Umzügen der Kleggau-Narrentreffen in Jestetten fahren sie am Samstag, 27. Januar, und am Sonntag, 28. Januar, und am Narrentreffen in Schwerzen am Sonntag, 4. Februar, nehmen sie auch teil.