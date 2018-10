Blumberg (bal). Beim SKM-Gruppentreffen der Blumberger Gruppe des katholischen Vereins für soziale Dienste waren die Verantwortlichen Roland Pfeiffer und Geschäftsführer Christian Müller-Heidt im Haus Eichberg fast unter sich. Nach der Begrüßung mit geistlichem Impuls durch Diakon Müller-Heidt berichtete der Geschäftsführer über das Geschehen im Schwarzwald-Baar-Bereich. Es ging um Fördermaßnahmen, Datenschutz und Anvertrautenschutz. Er forderte die beiden anwesenden Betreuer auf, sich zusammen mit den anderen weiterhin ehrenamtlich zu engagieren. "Wir dürfen uns hier im ländlichen Bereich nicht "verzwergen", also nicht kleinmachen lassen", so seine Ansage. Die Gruppe in Blumberg sei die kleinste Gruppe im Schwarzwald-Baar-Bereich, "Klein aber oho" ergänzte er. Die Betreuungsanfragen in diesem Jahr hielten sich im Geschäftsbereich mit 34 Anfragen in Grenzen. "Da hatten wir im SKM-Schwarzwald-Baar Bereich in den vergangenen Jahren schon mehr. Der Betreuungsverein wende sich derzeit mit einem Flyer an die etwas jüngere Generation unter 60 Jahre (U60), zum ehrenamtlichen Engagement für die Betreuungsbedürftigen. Die bisherigen Betreuer setzen sich aus Männern und Frauen der Generation über 60 Jahre zusammen. In der Blumberger Gruppe betätigen sich in diesem früher reinen Männerverein auch Frauen, sagte Müller-Heidt. Diese Aussage ergänzte Gruppensprecher Roland Pfeiffer mit dem Hinweis, dass sich in Blumberg derzeit drei Betreuer um sechs zu Betreuende kümmern. Dazu gehören neben ihm und Edwin Gottwalt, der derzeit ohne Betreuungsaufgaben ist, auch noch Mathilde Gleichauf, Elftraud Knöpfle und Leni Kostka. Die Blumberger Gruppe freut sich um jeden Neuen, der die Arbeit mitträgt und diese Arbeit gerne macht. Wer also Interesse an diesem Ehrenamt hat, kann sich an Roland Pfeiffer, Telefon 07702/ 2288, oder die Geschäftsstelle SKM Schwarzwald-Baar wenden. Natürlich seien auch Mitglieder willkommen, die ihre Gemeinschaft fördern wollen, sagte Roland Pfeiffer. Zum Abschluss wies Müller-Heidt bei der internen Besprechung auf die Geheimhaltungspflicht der Betreuer gegenüber ihren Betreuten hin.