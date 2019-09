Blumberg Drogendealer gehen Polizei ins Netz

Die beiden seien 20 und 23 Jahre alt und polizeibekannt. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Villingen-Schwenningen habe noch am 29. August gegen beide Beschuldigte Haftbefehl erlassen, der sogleich umgesetzt wurde. Die beiden wurden in zwei unterschiedliche ­Gefängnisse in Baden-Württemberg gebracht.

Im Einsatz waren circa zehn Beamte des Kriminalkommissariats Villingen-Schwenningen, mehrere Beamte des Spezialeinsatzkommandos Baden-Württemberg (SEK), drei Beamte des Polizeipostens Blumberg und drei Rauschgiftspürhunde. Das Hauptkriminalitätsfeld der Verdächtigen seien Drogendelikte, sagte Michael Aschenbrenner, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen, auf Nachfrage unserer Zeitung. So seien bei der Hausdurchsuchung in der Blumberger Kernstadt am frühen Donnerstagmorgen auch Drogen sichergestellt worden. Dabei handle es sich um Kokain, kleinere Mengen Marihuana, um Crystal Meth, eine Modedroge mit dem Wirkstoff Metamphetamin, der sich auch in der Designerdroge Ecstasy findet, und um Amphetamine. Außerdem wurden zwei Handfeuerwaffen beschlagnahmt: zwei Pistolen.

Gegen die beiden Verdächtigen werde nun wegen Drogenhandels sowie illegalen Waffenbesitzes ermittelt, so Michael Aschenbrenner.