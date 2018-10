Blumberg Drei Schulgebäude werden abgerissen

Blumberg (blu). Das Gremium folgte damit dem Vorschlag der Verwaltung. Bürgermeister Markus Keller sagte, im Schulcampus würden Grundschule, Werkrealschule, Realschule, Förderschule, die Schulsozialarbeit und die Mensa gebündelt. Heute gehe es um die Frage, welche Gebäude überhaupt noch sanierungsfähig seien.

Die Freie Liste stimme in allen Punkten zu, sagte ihr Sprecher Hannes Jettkandt. Bei den drei Gebäuden mache eine Sanierung keinen Sinn mehr. Zudem seien sie vor 40 und 50 Jahren erbaut und könnten gar nicht mehr so umgebaut werden, dass sie den pädagogischen Anforderungen wie selbstbestimmtes Lernen oder Lernen in Kleingruppen entsprechen würden. Außerdem wolle die Stadt ja auch die Ganztagsschule weiter ausbauen.

CDU-Sprecher Dieter Selig pflichtete Jettkandt bei. Er könne nicht verstehen, dass das Land und der Bund so vehement in alte Schulgebäude investierten. Ein vor 50 Jahren erstelltes Gebäude sei für die heutigen Anforderungen nicht sanierbar. Bei Bürgermeister Keller vergewisserte sich Selig darüber, dass das Gebäude der Realschule stehen bleibe, dass die Realschule aber nicht unbedingt auch darin bleibe.