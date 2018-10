Blumberg Drei neue Spielplätze in den Teilorten

In Zollhaus komme der Stadt das Handeln der städtischen Bahnbetriebe zugute. Der Aufsichtsrat habe 50 000 Euro für einen Spielplatz in Zollhaus genehmigt, er sei im Bereich des Bahnhofs vorgesehen. Der Spielplatz beim Gemeinschaftshaus Zollhaus soll so bleiben wie bisher, so die Antwort auf Nachfrage dieser Tage. Die Plätze in Achdorf, Nordhalden und Kommingen sollen gemäß den Plänen der Ortsvorsteher, die die Spielplatzkommission begrüßt habe, gestaltet werden.