Blumberg-Kommingen. Die Dorffasnet in Kommingen beginnt am Mittwoch, 7. Februar, um 19 Uhr mit dem "Fasnet worm ab", einem zünftigen Handwerker- und Hausfrauenvesper im Gerätehaus. Am Donnerstag, 8. Februar, wird in Nordhalden um 11.30 Uhr der Narrenbaum mit dem Musikverein Kommingen aufgestellt und um 14.15 Uhr wird der Narrenbaum in Kommingen geschmückt und aufgestellt. Anschließend ist ein Närrischer Hock in den Gasthäusern. Öffentliche Hauptprobe für den Programmabend ist am Samstag, 10. Februar, ab 14 Uhr im Gemeinschafthaus, der Programmabend startet am Sonntag, 11. Februar, um 20 Uhr im Gemeinschaftshaus. Die Kinder ziehen zum Sprüchle aufsagen am Rosenmontag durchs Dorf, am Fasnet-Dienstag treffen sie sich zum Eiersammeln am Dorfplatz. Die Kinderfasnet für Jung und Alt beginnt dann um 14.30 Uhr im Gemeinschaftshaus.