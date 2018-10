Blumberg. Der Kardinal-Bea-Fördervereins lädt am Freitag, 26. Oktober, um 19 Uhr ins Kardinal-Bea-Museum in Riedböhringen ein. Gezeigt werden die Dokumentationsfilme über Kardinal Bea in voller Länge. Unter anderem beinhalten die Filme ein Interview sowie die Darstellung des Lebens und Wirkens Beas.