Blumberg Dörfer schrammen an Hochwassermarke knapp vorbei

Um 19.15 Uhr geht der Hochwasser-Voralarm ein

Bei Feuerwehr-Stadtkommandant Stefan Band ging gegen 19.15 Uhr der Hochwasser-Voralarm ein. Der wird von der Leitstelle ausgelöst, sobald die Wutach einen Pegelstand von 2,20 Metern erreicht. Band fuhr mit Kameraden der Abteilung Achdorf sofort alle kritischen Punkte an, um diese zu kontrollieren. Da der Pegel wegen der starken Regenfälle innerhalb weniger Stunden auf 2,60 Meter weiter in die Höhe schnellte, ließ er vorsorglich 600 Säcke bei der Firma Tiefbau Steuer in Kommingen mit Sand füllen. 300 Säcke wurden in Achdorf beim Feuerwehrhaus deponiert, weitere 300 in Aselfingen beim Hof von Ortsvorsteher Hans-Peter Mess.

Auch in Riedöschingen mussten die Feuerwehrkameraden ausrücken, da der Kompromißbach in der Dorfmitte über sein Ufer zu schwappen drohte – was zum Glück nicht geschah, da gegen 2.30 Uhr der Starkregen nachließ.