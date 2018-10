Blumberg Diskussion um Gedenktafeln

Bei der evangelischen Kirche steht nach wie vor nur das Fundament für die Mauerscheibe. In der Gemeinderatssitzung am 27. September griff Stadtrat Zorbach das Thema noch einmal auf, hakte nach und wandte sich anschließend an die Presse.

Bürgermeister Markus Keller erklärte dazu auf Nachfrage dieser Zeitung, das Thema hänge mit der Fassadensanierung des Rathauses I zusammen, wo bisher die Gedenktafel für die Gefallen im Krieg von 1870/71 angebracht sei. Das Abnehmen der Gedenktafel mache nur im Zusammenhang mit der Fassadensanierung einen Sinn. Sie hätten vor zwei bis drei Jahren schon einmal Mittel für den Haushalt dafür vorgesehen gehabt. Das habe nicht geklappt, weil das undichte Dach des Hondinger Rathaus saniert werden musste und dies Vorrang gehabt hatte.

Auch für den diesjährigen Haushalt habe die Verwaltung ursprünglich Mittel für die Sanierung der Rathausfassade vorgeschlagen. Dieses vorhaben sei aber wie andere auch den Sparvorschlägen zum Opfer gefallen.

Die Verwaltung werde Mittel für die Sanierung für den Haushalt 2019 vorschlagen. Für das Errichten der Mauerscheibe und das Anbringen der insgesamt drei Gedenktafeln seien Steinmetzarbeiten nötig. Stadtrat Zorbach ist das Anbringen der Gedenktafeln ein Anliegen. Ohne die Gedenktafeln mache das Kriegerdenkmal alleine keinen Sinn.

Der erste Standort war am "Damm", wo der Weiherdamm auf die heutige Teves­straße stieß. Durch den mit dem Doggererzabbau einsetzenden Bau der Bergarbeitersiedlung war das Denkmal im Weg. In den 1940er Jahren wurde es an die Ecke Hauptstraße/Vogtgasse versetzt, 2013 folgte der Umzug neben die evangelische Kirche.