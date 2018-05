Blumberg Digitale Medien gewinnen an Boden

Sehr gut angenommen werden zudem die verschiedenen Angebote außerhalb der reinen Ausleihe. So besuchten insgesamt 132 Grundschüler an 15 Donnerstagen seit Juni 2017 den neu gestalteten "Lesewürmertreff" und ließen sich von den drei ehrenamtlichen Lesepaten Cordula Fengel, Karin Eichler und Michael Stahl Geschichten vorlesen. Auch die neue Kinder-Bücher-Schlange Leselotta findet bei den Kindergartenkindern großen Anklang, die darin ihre Wunschmedien transportieren können. Die Autorenlesungen in der Frederick-Woche waren mit 126 Schülern ebenso gut besucht wie die Buchvorstellung von Werner Knöpfle.

90 Schülern verschiedener Schulen brachte das Bibliothekspersonal im Rahmen von fünf Klassenführungen die Bibliothek näher, zudem wurden zwei Lernbuffets für Schüler zum Thema Ernährung angerichtet. Darüber hinaus dient die Bibliothek auch als Anlaufstelle für die Außenstelle der Volkshochschule: 40 Personen meldeten sich dort zu Kursen an, und die in der Bibliothek angebotenen Yoga-Kurse sowie das Whiskey-Seminar erfreuen sich stets großer Beliebtheit. Gut genutzt wird auch der Sammelkarton der Telekom, in dem ausgediente Handys abgegeben werden können, die dann entweder nach einem zertifizierten Datenlöschungsprozess aufbereitet und wiederverwendet oder umweltgerecht recycelt werden.

2019 wird das 30-jährige Bestehen gefeiert

Mit Blick auf die Zukunft, 2019 wird das 30-jährige Bestehen gefeiert, soll die Bibliothek von einem Ort der Ausleihe zu einem Ort des Verweilens werden. 2016 ergab eine Besucherumfrage eine Verweildauer von durchschnittlich maximal 30 Minuten. Gemütliche Sessel, eine Kaffee-Ecke oder auch ein großzügiger und mit mehr Privatsphäre gestalteter PC-Arbeitsbereich könnten dazu beitragen.

Ein weiterer Wunsch der Nutzer wie auch des Personals ist ein wetterfester Rückgabekasten, der von außerhalb zugänglich ist, so dass Medien auch außerhalb der Öffnungszeiten zurückgegeben werden könnten und nicht mehr zusammen mit der Post im Briefkasten landen.